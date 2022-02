Imperiul Leilor 2022. Cine sunt ”Leii” din sezonul 3 al emisiunii de business

In articol:

Imperiul Leilor 2022.

Cine sunt ”Leii” din sezonul 3, dar și ce afaceri dețin aceștia în România, dar și în afara țării.

Imperiul Leilor este o emisiune adresată celor care vor să se lanseze în lumea afacerilor. Tinerii antreprenori au șansa să-și prezinte ideile și afacerile în fața unor investitori de calibru. Emisiunea are la bază un format de televiziune produs cu succes în peste 30 de țări: Statele Unite ale Americii, Germania, Spania, Portugalia, Japonia, Australia sau Israel.

Imperiul Leilor 2022

Imperiul Leilor se va difuza anul viitor, iar cei cinci investitori au fost anunțați recent: Dan Șucu, Cristina Bâtlan, Sebastian Dobrincu, Wargha Enayati și Dragoș Petrescu sunt pregătiți să investească în cele mai bune idei și business-uri care au nevoie de finanțare.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu, noul investitor de la Imperiul Leilor 2022, are 22 de ani şi s-a născut în Bucureşti.

Tânărul locuiește în Los Angeles, iar la vârsta de 20 de ani a devenit unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley.

Sebastian a făcut bani din programare, iar marile companii: Spotify, Facebook și TikTok au fost impresionate de talentul tânărului român. Pe lângă toate acestea, Sebastian Dobrincu avea o listă lungă de clienți faimoși, printre care: Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Pe plan personal, Sebastian Dobrincu se află într-o relație cu cântăreața Ioana Ignat, cu care a lansat și piesa: Inimă Naivă!

Cine este Wargha Enayati

Wargha Enayati este noul investitor de la Imperiul Leilor 2022. Antreprenorul este medic cardiolog de profesie și este cunoscut ca fiind fondatorul Rețelei private de sănătate Regina Maria, însă pe lângă acestea medicul deține un complex dedicat vârstnicilor, care conține un spital de oncologie, un ambulatoriu, un centru rezidential de lux pentru vârstnici și un centru pentru vârstnicii care

au nevoie de asistență medicală specifică, potrivit wikipedia.org

Medicul Wargha Enayati în vârstă de 57 de ani s-a născut în Germania, însă părinții săi sunt de origine persană. Wargha Enayati are triplă cetățenie: Germană, Iraniană, Română.

Acesta a venit în România în anul 1983 și a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar specializarea de cardiologie a făcut-o la spitalul Fundeni din București, potrivit enayatimedicalcity.ro.

Cine este Cristina Bâtlan

Cristina Bătlan a intrat în lumea afacerilor la 19 ani, când și-a dat seama că nu va profesa ca avocat. A renunțat la cursurile Facultății de Drept si alături de Roberto Bâtlan a început să dezvolte o afacere cu materiale textile.

De-a lungul anilor, și-au dat seama că business-ul lor trebuie să se dezvolte și au pus bazele grupului Musette, cel mai important brand românesc de încălțăminte. Musette are o echipa de peste 500 de membri, două fabrici, 28 de magazine în țară și străinătate și o cifră de afaceri de peste 16 de milioane de euro.

„Aș vrea să investesc într-o companie sau afacere în care nu ar trebui să mă preocup neapărat de bunul mers, ci să vin ca business angel, să întâlnesc oameni care știu cum se face lucrul acesta și să-l facă bine. Mă reinventez permanent, așadar, am nevoie de inspirație în business-ul meu actual, dar și în viața mea de zi cu zi”, a spus fondatoarea Musette.

Cine este Dan Șucu

Dan Șucu a intrat în lumea antreprenoriatului imediat după Revoluție cu gândul de a face o mică afacere din care să ofere familiei lui un trai rezonabil. Afacerea pornită de la zero s-a dezvoltat de la an la an și a ajuns astăzi un adevărat imperiu al mobilei.

Grupul Mobexpert are astăzi 26 de hypermarketuri și magazine de mobilă, atât în țară, cât și în străinătate, 8 fabrici, 2.300 de angajați și o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro. Platforma de vânzare online a grupului atrage lunar peste 1 milion de vizitatori și generează o treime din cifra de afaceri.

„Mi-ar plăcea să descopăr o afacere care să se transforme într-un produs, într-un serviciu, pe care să-l poți marketa imediat. Idealul ar fi un produs în care să pot să investesc alături de noul meu partener și care să fie pe piață în cât mai scurt timp din clipa în care am decis sau chiar pe perioada în care acest show o să fie pe post”, a declarat Dan Șucu.

Cine este Dragoș Petrescu

Dragoș Petrescu a intrat în lumea afacerilor în anii ‘90. Vindea ziare pe treptele Universității la Revoluție, dar a studiat la universități de renume din țară și din străinate, ajungând să conducă în prezent cea mai mare rețea de restaurante din România: grupul City Grill.

”Traversăm o perioadă dificilă, dar ce m-a determinat să accept să intru în sezonul 3 a fost dorința mea de a ajuta antreprenorii, de a-i inspira, de a-i convinge că meseria de antreprenor nu este una rușinoasă sau nesigură.

Evident, există un risc, însă în situația în care reușești și poți avea un sprijin, și nu neaparat material, ci unul de mentorat de la oricare din leii din panel, acest lucru te poate ajuta să reușești. Acesta este principalul motiv pentru care sunt aici.

În acest an am învățat cât de importantă este modestia și cât de ușor poți să ajungi de sus jos și înapoi. Așa este viața în antreprenoriat: nu știm cum și în ce fel vor veni provocările. Important e să consolidezi compania, să fii echilibrat în decizii, să acționezi rapid, în așa fel încât să depășești aceste provocări.

Câștigătorii se vor vedea la finalul pandemiei, atunci se va vedea și cine a fost suficient de bine pregătit. E extrem de important să descoperi oportunitate aflată în spatele oricărei crize și să beneficiezi de ea pentru a-ți mări cota de piață în fața competitorilor tăi.”, a spus Dragoș Petrescu.

