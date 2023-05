„Important este să fiu fericită” Ramona Olaru nu s-a ferit să spună totul despre relația cu Cuza, fostul iubit, după ce au devenit colegi de emisiune. Ce se întâmplă, de fapt, între ei?

In articol:

Ramona Olaru nu a avut noroc în dragoste, astfel că toate relațiile sale au eșuat. Unul dintre foștii ei este chiar Cuza de la Noaptea Târziu, acum coleg de platou cu ea.

Ramona Olaru, detalii despre actuala relație cu fostul ei iubit, Cuza

Cei doi au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri, trecând printr-o serie de despărțiri și împăcări. Într-un final, cei doi și-au spus „adio” definitiv, însă la scurt timp au fost nevoiți să lucreze împreună în cadrul aceluiași matinal. În ce legături au rămas foștii îndrăgostiți?!

Recent, Ramona Olaru și Cuza au dansat împreună în platoul emisiunii. Gestul celor doi a ridicat mai multe semne de întrebare din partea fanilor, care au fost curioși să afle în ce relații au rămas după ce s-au despărțit și care este atmosfera, acum că lucrează împreună și se văd aproape zilnic.

Blondina a recunoscut că legătura dintre ea și Cuza este strict profesională și au rămas în relații bune după separare, lucru ce este perfect normal între doi colegi.

“Am văzut, lumea este fiartă pe mine, probabil și din cauza energiei mele. Tocmai de asta, în ultimul timp nu am mai zis absolut nimic și nu am mai comentat pe marginea vreunui subiect, îmi consum energia și nu are rost. Important este să fiu fericită cu orice activitate pe care o fac. Într-adevăr, Cuza este colegul meu și acum, în ultimul timp a lucrat din ce în ce mai mult cu noi și în timpul săptămânii. Este normal să ai o relație bună pe platoul de filmare, sunt un om profesionist”, a mărturisit Ramona Olaru, pentru ego.ro.

Ramona Olaru se simte bine cu titlul de „femeie singură”

Ramona Olaru a recunoscut că în viața sa sentimentală nu există nimeni, însă îi este foarte bine așa cum este. Blondina nu se consideră a fi o femeie liberă, întrucât nu este în căutarea dragostei, însă în cazul în care apare cineva este pregătită să dea o șansă legăturii.

De asemenea, deocamdată își adună toate energiile ca mai târziu, să le investească într-o relație cu un bărbat care o merită cu adevărat.

“Când vreodată am avut un domn lângă mine? Asta era, de fapt, prima întrebare. Este foarte bine în momentul acesta fără niciun domn lângă mine. Mai bine de atât nu se poate în acest moment. Sunt foarte singură. Liberă nu pot să spun neapărat că sunt în acest moment pentru că nu îmi doresc pe cineva, dacă este să fie bine, dacă nu, tot bine. Momentan adun energie pentru mine pentru a o pune, mai târziu, în lucrurile serioase și importante, anume, poate, un domn mișto, în sfârșit”, a mai spus asistenta TV.