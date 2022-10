Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian a luat o decizie radicală, după ce a anunțat că îi va organiza un parastas separat regretatului artist. Doru Gușman: "Acolo e adevărata pomană"

In articol:

Tensiunile dintre familia lui Petrică Mîțu Stoian și impresarul acestuia, Doru Gușman, au revenit. La scurt timp după ce sora regretatului cântăreț a declarat că va organiza parastasul de 1 an în memoria acestuia la Isverna, Gușman a mărturisit că îi va face o pomană separată bunul său prieten, la Craiova, acolo unde a locuit în ultimii ani din viață.

Doru Gușman:" Nu mai chemăm oameni acasă"

Pe 6 noimebrie se împlinește un an de când Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, pe patul de spital. Așa cum este tradiția, familia ar fi trebuit să îi organizeze o pomană, însă regretatul artist va avea parte, se pare, de două parastase. Doru Gușman este hotărât să îl comemoreze separat pe bunul său prieten, la Craiova. Totuși, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian susține că nu va chema oameni acasă, ci va duce toată mâncarea pregătită la un cămin de bătrâni: "Parastasul va fi sâmbătă, 5 noiembrie.(...) Până acum l-am făcut la restaurant sau acasă și am făcut de mai multe ori, că mie mi-a murit și soția anul trecut. Am făcut 4 parastase pentru nevasta mea, 3 pentru Petre, al patrulea urmând să fie acum.

Tot timpul au fost prezente aceleași persoane. Am zis ca acum să facem astfel. O să mergem dimineața la biserică, după care la cimitir, iar ulterior o să vin acasă și toată mâncarea, toată pregătirea o voi duce la un azil din Craiova. Nu mai chemăm oameni acasă, decât la biserică și la cimitir, iar la azil sunt vreo 300-350 de persoane. Voi lua toată mâncarea și o voi duce acolo, va fi mâncare gătită, nu pachete. Eu zic că e cea mai bună decizie. Acolo e adevărata pomană, acei oameni chiar au nevoie.", a declarat Doru Gușman, potrivit spynews.ro.

Doru Gușman și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Cât despre tensiunile dintre el și familia lui Petrică Mîțu Stoian, pe seama moștenirii și a modului în care s-a împărțit averea artistului, Doru Gușman a fost reținut în declarații. Potrivit aceleiași surse, impresarul nu a dorit să comenteze afirmațiile făcute de surorile cântărețului, în spațiul public.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]