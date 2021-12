Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian răspunde atacului din partea surorii marelui artist! Doru Gușman a fost acuzat că i-a luat toată averea și că nu-l lăsa să-și vadă familia: "Nu am pus stăpânire pe nimic"

In articol:

Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian a răspuns atacului din partea surorii marelui artist! Maria Tărchilă, una dintre surorile lui Mîțu Stoian, spunea că Doru Gușman și familia acestuia au trăit pe spatele regretatului artist. Ba mai mult decât atât, femeia l-a acuzat că i-a luat toată averea și că nu-l lăsa să-și vadă familia.

Acum, Doru Gușman spune că el nu a pus stăpânire pe nimic." Este minciună 100%! Este minciună 100%! Deci dacă ea a spus așa ceva, minte! Cum să fie adevărat așa ceva? Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea. El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui.

Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre (n.r.: în posesia bunurilor). Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este. ", este prima declarație a lui Doru Gușman, după acuzațiile surorii lui Petrică Mîțu Stoian.

Ce spune despre zvonurile legate de faptul că el circulă cu mașina lui Petrică Mîțu Stoian

Doru Gușman a clarificat și zvonurile legate de faptul că circulă cu mașina lui Petrică Mîțu Stoian.

Impresarul neagă și acuzațiile conform cărora fiica sa ar avea un cabinet stomatologic în garsoniera lăsată de Petrică Mîțu Stoian: "Nu a lăsat Petrică Mîțu Stoian nicio garsonieră. Vedeți ce nebunii spun".

Conform zvonurilor, înainte de a pleca la clinică pentru tratament, Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat Andreei Gușman, cu acte, un apartament. "E o altă minciună, deci numai minciuni sunt! Exact cum spuneau că este casa pe firmă, că este apartamentul de 400.000 de euro în Primăverii, că este al doilea apartament la mare, astea sunt doar minciuni.", a adăugat impresarul, în cadrul unei emisiuni TV.

Doru Gușman neagă acuzații conform cărora nu-l lăsa pe Mîțu Stoian să se vadă cu familia. "Cum adică nu i-am lăsat eu? Dacă ei au vrut să se vadă în benzinărie, s-au văzut în benzinărie. Petre nu m-a întrebat niciodată. Nu s-a stârnit, nu a apărut vreun război intern", a încheiat Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian.