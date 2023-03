Manolya trece prin momente cu totul noi pentru ea, atunci cand in cabinetul sau isi face aparitia Alya, un personaj extrem de puternic, de <necontrolat>.

Desi are o indelungata cariera in domeniu, dr. Manolya se <teme> de intalnirea cu pacienta Alya, si chiar renunta la sedintele cu aceasta. Ea afla cu stupoare ca tanara a absolvit ca sefa de promotie la Facultatea de Drept.

In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Destainuiri”, Situatie surprinzatoare pentru Manolya

Provocarile profesionale pentru doctorul Manolya nu intarzie sa apara atunci cand in renumita clinica de psihoterapie isi face aparitia Mehmet, un personaj care incearca sa depaseasca, si el, traumele traite in copilarie, care ii afecteaza serios viata de familie pe care o are in prezent. Mehmet incearca sa-si echilibreze viata, pentru a gasi armonia pe care si-o doreste alaturi de sotia si copiii sai, insa de la dorinta si pana la plan implinit este cale lunga.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din serialul “ Destainuiri ”, la Kanal D.