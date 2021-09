În aceasta seara, de la ora 20:00, in “Doctorul minune”, Ali, dubla reusita

In aceasta seara, de la ora 20:00, in serialul “Doctorul minune”, noi situatii le pun la incercare iscusinta medicilor din spitalul Berhayat, din Istanbul. Increzator in sentimentele pe care le are pentru Nazli, Ali incearca sa o <cucereasca> dar este dezamagit de reactia frumoasei lui colege, si crede ca aceasta nu rezoneaza cu simtamintele lui. Ali se simte respins …

Beliz vine in fata profesorului Adil cu o propunere inedita referitoare la alocarea donatiilor stranse in urma evenimentului care tocmai s-a petrecut inrenumita institutie medicala.

Kivilcim, si ea prezenta la intalnirea celor doi, se impotriveste vehement acestei propuneri.

Ali este consultat, de catre Ferman, in cazul unei fetite internata in spital. Fetita acuza simptome de <nedeslusit> la prima consultatie, insa iscusinta tanarului rezident Ali ofera o noua ipoteza care ii va salva viata copilului. Totodata, Ali afla ca fetita mai are o suferinta…sufleteasca, si face tot posibilul sa o ajute si in acest sens.

