În aceasta seară, de la ora 20:00, în “Doctorul minune”, Ali se teme de „străini”

In aceasta seara, in serialul “Doctorul minune”, o serie de intamplari neprevazute ii pun pe protagonisti in situatia de a lua decizii, ce le pot afecta viata profesionala si numai. Nazli se învinovățește pentru ceea ce s-a întâmplat între Ferman și Beliz. Ferman îi spune întreaga sa poveste lui Beliz și lui Ali. Tânărul rezident face cunoștință cu un sentiment dureros, pe care nu l-a experimentat; in acelasi timp nu reuseste sa intrevadă dacă a relația Beliz-Ferman va fi salvata.

Există două noutăți în spitalul Berhayat, prima are legatura cu balul serii si strângerea de donații, pe care Kıvılcım a initiat-o în secret, fără știrea lui Beliz. Cea de-a doua constă in sosirea la spital a doctorului Ela pentru a oferi expertiză într-un caz special. Ali se teme să fie printre străini și nu isi doreste să fie prezent in multime, la bal. Dar, conform planului lui Kıvılcım, Tanju îl obligă pe Ali să fie prezent la eveniment.

Citeste si: Petrică Cercel se află în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire- bzi.ro

Pe de altă parte, doctorul Ela și Ferman nu sunt de acord cu privire la tratamentul pe care sa il aplice unui pacient și începe astfel incepe o puternica rivalitate între ei.

Nu ratați, în această seară, de la 20:00, un nou episod impresionant din ”Doctorul minune”, la Kanal D.