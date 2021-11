In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Doctorul minune”: Se anunta vremuri mari pentru Ali

Colegii lui Ali sunt ingrijorati pentru acesta, intrucat considera ca dr. Muhsin il suprasolicita pe tanarul rezident. Ferman, care apreciaza tot mai mult reusitele profesionale aparte ale lui Ali, sustine in fata conducerii spitalului, avansarea in grad a rezidentului.

Si, in vreme ce Vuslat are reticente in ceea ce priveste propunerea lui Ferman, Beliz este complet de acord cu acest demers si chiar ii promite acestuia ca va <rezolva problema> Vuslat.

Pentru Ali se anunta vremuri <mari>. Rezidentul, care traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Nazli, isi doreste sa se casatoreasca. In plus, Ali trece prin emotii mari, la gandul ca urmeaza sa sustina examenul de specializare.

