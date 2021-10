În această seară, de la ora 20:00, in emisiunea “O nouă șansă”, O crima care a distrus multe destine!

În această seară, de la ora 20:00, Andreea Mantea vine in fata telespectatorilor Kanal D cu o noua poveste de viata impresionanta, in emisiunea „O nouă șansă”, la Kanal D.

Editia din aceasta seara a emisiunii prezentata de Andreea Mantea sta sub semnul emotiilor coplesitoare si al iertarii, chiar daca unele greseli sunt extrem de grave. Aceasta este si povestea prezentata, cea a Roxanei, care si-a cerut iertare in fata lui Dumnezeu si care vine sa isi ceara iertare si de la cei carora le-a gresit.

Citeste si: TRAGEDIE. Cum a murit fetița lui Laurențiu Reghecampf- bzi.ro

Roxana are poveste cutremuratoare, a fost intemnitata ani, in urma unui omor calificat. Aceasta recunoaste ca, in trecut, a luat viata unui om, motivul fiind unul halucinant. Devenita maica si recunoascandu-si vina de a fi distrus vieti, prin gestul sau necugetat, aceasta a apelat la „O noua sansa”.

Nu ratați sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, „O nouă șansă”, emisiune prezentată de Andreea Mantea, la Kanal D.