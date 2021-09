În această seară, de la ora 20:00, in emisiunea “O nouă șansă”, „Triunghiul amoros”! După ce și-a înșelat soția, Marius face totul pentru a o recuceri

În această seară, de la ora 20:00, Andreea Mantea vine in fata telespectatorilor Kanal D cu o noua poveste de viata, in emisiunea „O nouă șansă”, la Kanal D.

In aceasta seara facem cunostinta, prin intermediul emisiunii „O noua sansa” cu Marius, un tanar care a gresit enorm in fata sotiei sale, si care isi doreste sa poata repara ceea ce a stricat, cu buna stiinta, in trecut.

Citeste si: Corina Chiriac, distrusă! Cum a reacţionat după ce a aflat de Monica Anghel. "Doamne, ce trist...- bzi.ro

Marius isi iubeste foarte mult sotia, pe Elena, cel putin asa spune acesta, dupa ce si-a dat seama ca a pierdut-o, din cauza infidelitatii si a minciunilor pe care i le-a oferit acesteia de-a lungul anilor. Barbatul si-a dat seama ca a gresit atunci cand a ales sa-si traiasca viata la dublu, el avand in paralel o relatie, timp de cativa ani, cu Alina.

Lucrurile insa nu au mers in directia dorita de Marius, iar acum barbatul isi doreste ca Elena sa-i acorde inca o sansa pentru a-si salva casnicia.

Nu ratați sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, „O nouă șansă”, emisiune prezentată de Andreea Mantea, la Kanal D.