In aceasta seara, de la ora 20:00, in ”Fiica ambasadorului”, Nare nu renunta la fiica ei

Fascinantele intamplari prin care trebuie sa treaca protagonistii serialului “Fiica ambasadorului” ne vor tine cu sufletul la gura, in aceasta seara, intr-un nou episod, ce va fi difuzat incepand cu ora 20:00, la Kanal D.

Desi s-a aflat la un pas de a repeta gestul extrem pe care l-a facut in urma cu mai bine de 8 ani, Nare renunta, de dragul fiicei sale, la actiunea care i-ar fi adus sfarsitul.

Nare este revoltata de faptul ca Sancar o acuza ca l-a inselat, chiar si dupa ce acesta a aflat adevarul despre tragedia prin care a trecut frumoasa fata, in noaptea nuntii lor. Nare jura sa nu il ierte niciodata pe Sancar, unicul barbat pe care ea l-a iubit dar, in egala masura, si singurul care i-a provocat cea mai mare suferinta.

Intamplarea face ca Nare sa afle de la Gediz ca Akin, fratele vei vitreg, si cel din cauza caruia a fost nevoita sa fuga din locuinta ei, din Muntenegru, traieste. Nare este extrem de fericita ca Akin nu a fost ucis, in urma altercatiei dintre ei. In mod surprinzator, tatal fetei, ambasadorul Guven Celebi, ii cere insistent fiicei sale sa revina la acasa, in Muntenegru, insa Nare refuza cu inversunare.

Gediz, in schimb, da semne ca s-a indragostit de Nare si vrea sa afle adevarul despre trecutul frumoasei fete si Sancar, dar tanara ii cere sa stea departe de ea.

Pentru Nare nu mai conteaza din Mugla, nu mai crede in iubire, ci numai fiica ei, Melek.

In casa lui Sancar se da petrecere mare, odata cu aparitia micutei Melek. Menekse, in schimb, sotia lui Sancar, nu vede cu ochi buni venirea fetitei in casa lor.

Menekse se simte data la o parte.

Ce se intampla, insa, atunci cand Nare vine in casa lui Sancar pentru a-si lua fiica inapoi? Va mai fi de acord fostul iubit ca Nare sa faca parte din viata fetitei lor, dupa ce a parasit-o?

