In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Aslan, prins in lui Azize

De cand a aflat de adevaratul plan de razbunare al nepotului ei, Aslan, Azize a luat masuri. Aceasta l-a <inchis> pe Aslan intr-un loc stiut doar de ea, tocmai pentru a preintampina actiunile de razbunare la adresa ei, ale tanarului. Pe de alta parte, Aslan este convins ca doar in el consta <salvarea> celor doua familii, aslanbey si Sadoglu. In mod neasteptat, Aslan este convins ca Reyyan, cand va afla cine este cu adevarat, il va alege pe el, in detrimentul lui Miran.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

La conacul Aslanbey, Reyyan are o noua si dura confruntare cu Azize. Tanara o asigura pe bunica lui Miran ca nimic din ceea ce face impotriva lor, pentru a-i desparti, nu va avea sanse de reusita.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.