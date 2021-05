In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Azize, „foc si para” pe Gonul

14:25, mai 31, 2021

Discutii fara sfarsit in familia Aslanbey. Azize este manioasa foc pe comportamentul <nepotrivit> lui Gonul, in ceea ce-l priveste pe Miran, si ii interzice cu desavarsire acesteia sa mai <intervina> in viata nepotului ei. Speriata ca fiica ei nu va scapa teafara din mana lui Azize, Sultan ii cere ajutorul fiului sau Aslan, cerandu-i acestuia sa isi salveze sora. Cand Aslan este gata sa-i ceara socoteala pentru tot raul facut bunicii Azize, Mahfuz intervine…

In familia Sadoglu este bucurie mare, iar Zehra si Hazar sunt mai fericiti ca oricand odata cu venirea pe lume a mezinei familiei. In acelasi timp, Hazar este surprins sa afle ca Zehra stie adevarul despre Miran, ca acesta este fiul sotului ei. Hazar nu stie cum sa reactioneze…

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.