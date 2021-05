In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Azize

Reyyan si Miran au o discutie aprinsa despre incidentul cu Azat iar ntamplarea face ca discutia celor doi sa fe surprinsa de Mahfuz, tatal biologic al lui Reyyan, insa niciunul dintre cei doi tineri nu au habar ca sunt <supravegheati>. Hazar isi face aparitia in fata celor doi tineri si, plin de furie, promite sa-l pedepseasca crunt pe Miran, stiind ca el este cel care a atentat la viat nepotului sau.

Mahfuz este pe cale sa intervina … .

In fapt, Mahfuz isi doreste razbunare crunta pe familia Aslanbey si, din umbra, de ani de zile, el lupta sa-si duca la indeplinire planul. Un rol important in planul tatalui biologic al lui Reyyan il are chipesul Aslan, nepotul lui Azize.

Ce se intampla atunci cand insasi Azize face o vizita familiei Sadoglu si le face acestora o propunere incredibila, total neasteptata?

