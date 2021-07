In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Dilsah, plan malefic pentru Reyyan

Miran <ia foc> atunci cand afla ca vinovata de starea grava in care se afla Reyyan, dar si de pierderea unuia dintre bebelusi, se afla Fusun Aslanbey. Tanarul este la un pas de a produce o tragedie, cand o intalneste pe Fusun, insa Firat apare la momentul oportun si impiedica acest lucru. Inutil incearca Fusun sa se disculpe de vina, acuzand-o pe Azize pentru tragica poveste pe care o traiesc Miran si Reyyan, pentru ca tanarul nu o crede si ii promite acesteia ca va plati cu viata pentru raul facut.

Cand Azize aude teribila veste ca Reyyan isi va pierde viata, odata cu nasterea bebelusului ce-l poarta in pantec, si vazandu-si nepotul preferat devastat de ceea ce traieste, ea incearca sa rezolve situatia.

Intamplarea face ca bunica Sukran, mama lui Dilsah, sa-si surprinda fiica facand un lucru de neiertat. Cand Sukran afla ce secret teribil ascunde Dilsah, dar si ce plan malefic are aceasta in ceea ce-o priveste pe Reyyan, lucrurile capata o turnura incredibila. Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.