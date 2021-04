In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Gonul trece la atac

Gonul trece la atac! De cand a aflat ca Firat ii este frate si, mai ales, ca acesta este imputernicit peste averea lui Azize Aslanbey, tanara nu mai are nicio <piedica> in a o distruge pe “bunica” ei. Gonul ii atrage atentia lui Azize ca va ajunge pe drumuri daca mai incearca sa unelteasca impotriva ei si a lui Firat. Azize insa, nu se sperie si are convingerea ca Gonul greseste in toate demersurile ei.

Miran si Hazar incearca sa dezvolte o relatie normala, menita sa ajunga la aflarea unor secrete din trecut, care ii macina pe amandoi. Cei doi cauta adevaratul inamic, cel care se foloseste de neintelegerile dintre ei pentru a distruge, simultan, familiile Sadoglu si Aslanbey.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Pe de alta parte, Miran si Reyyan sunt mai fericiti ca oricand. Tanarul ii demonstreaza iubitei lui sotii inca o data, cat de mult o iubeste …

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.