In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Hazar, la un pas de reusita

00:18, mar 24, 2021

Conflictele se tin lant intre cele doua familii, Sadoglu si Aslanbey. Pe de o parte, Hazar incearca disperat sa-si dovedeasca nevinovatia in fata lui Miran, care crede ca acesta i-a ucis mama, iar pe de alta parte, Reyyan incearca sa-si convinga sotul ca tatal ei este nevinovat.

Un ajutor nesperat pentru Hazar vine din partea Esmei. Femeia ii ofera lui acestuia “dovada” care il va absolvi de culpa invocata de Miran.

Hazar este la un pas de reusita…

Azize, in schimb, este neobosita in lupta ei pentru distrugerea familiei Sadoglu. In cele din urma, din cauza tensiunilor cauzate de bunica lui Miran, Hazar ajunge, de urgenta, la spital.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.