In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Miran, „moneda de schimb” pentru Fusun

00:11, iul 22, 2021

Reyyan si Miran traiesc cele mai frumoase momente alaturi de fiul lor, Umut. Cei doi tineri sunt foarte fericiti ca si-au regasit fiul, insa Miran este ingrijorat, in acelasi timp, ca bunica Azize sa nu faca o <miscare> gresita, din dorinta de razbunare pentru uciderea lui Hazar, si sa ruineze fericirea intregii familii.

Azize, desi ii promite nepotului ei ca nu va face niciun act necugetat, ea pregateste razbunare crunta pentru uciderea fiului ei.

Intre timp, Fusun este <eliberata> din arest si acum este mai determinata ca oricand sa se razbune pe familia Sadoglu. Fusun vrea sa o atace pe Azize iar Miran, cand va afla, va sari in ajutorul bunicii … In felul acesta, Miran va fi ucis si Fusun va distruge familia Sodoglu si, implicit, pe Azize. Ceea ce nu stie Fusun este ca Azize are un plan incredibil de bine pus la punct iar lucrurile capata o alta turnura …

Nu ratati, in aceasta seara, un episod impresionant din “Hercai”, la Kanal D.