In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Miran, de Azize

Miran sufera teribil dupa ce Reyyan, femeia de care s-a indragostit nebuneste, i-a dat vestea ca se casatoreste cu Azat. Miran este convins ca Reyyan a luat aceasta decizie ca sa se razbune pentru suferinta pricinuita de familia Aslanbey si, implicit, de el.

Intamplarea face ca Miran sa il intalneasca pe Hazar, tatal vitreg al lui Reyyan si, cand cei doi se revad, tensiunile capata dimensiuni uriase.

In familia Aslanbey, Gonul este extrem de fericita cand afla ca Miran a fost parasit de frumoasa Reyyan. Barbatul insa, ii da de inteles femeii ca lucrurile nu vor ramane asa cum isi doreste ea.

Reyyan, in schimb, stie ca nu exista sansa ca ea si Miran sa fie impreuna. Zehra, mama tinerei, o imbarbateaza si ii este alaturi fiicei sale in momentele grele prin care trece. Zehra nadajduieste, insa, ca fiica ei se va razgandi in privinta casatoriei cu Azat. In mod neasteptat, si Hazar isi doreste ca nunta fiicei sale, Reyyan, cu Azat, sa nu aiba loc. Zehra este in culmea fericirii cand afla ca mai exista o sansa pentru ca Reyyan sa fie fericita.

In fapt, Hazar ascunde un secret teribil pe care doar Azize, bunica lui Miran, il cunoaste, dar femeia este atat de dornica de razbunare pe familia

Sadoglu, incat este dispusa sa-si nepotul.

