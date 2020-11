In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Agah, umilit de Nedim

Nedim socheaza atunci cand, la cina importanta in familie, vine insotit de Ceren, pe care o prezinta cu bucurie ca fiind sotia lui. Inutil incearca Cemre sa il faca pe Nedim sa nu ierte comportamentul surorii ei, pe care fata l-a avut in trecut, pentru ca “noul” Nedim ignora cu desavarsire atentionarile frumoasei fete.

Pe langa faptul ca i-a nesocotit dorinta, aceea de a o tine departe de conac pe Ceren, cea care a adus multe necazuri familiei Karacay, inclusiv lui Nedim, Agah traieste o umilinta si mai mare, din cauza comportamentului pe care nepotul sau il manifesta de fata cu intreaga familie.

Cu toate ca se simte umilit si extrem de suparat pentru toate evenimentele stanjenitoare in care a fost pus, voit sau nu, de cei la care tine cel mai mult, familia sa, Agah gaseste solutia ideala de a-si salva, in acelasi timp, nepotul si fiul de singura persoana care le influenteaza, in mod negative viata.

Cine este aceasta si daca va accepta ea “propunerea” lui Agah aflati in aceasta seara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod plin de emotie si suspans, din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.