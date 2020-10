Tanara nu renunta la idealul ei suprem, acela de a deveni nora familiei Karacay. Ea viseaza sa devina sotia lui Cenk, chipesul fiu al boierului Agah, insa nici prin cap nu-i trece la ce pericole expune intreaga familie.

Cenk, in schimb, este indragostit iremediabil de Cemre, care a fost desemnata de catre Agah drept asistenta tanarului Nedim, nepotul acestuia, imobilizat in scaunul cu rotile.

Pentru Seher, care a devenit slujitoare in casa familiei Karacay, problemele nu se mai termina. Fiul ei, Civan, acum soferul personal al fiicei lui Agah, Damla, este victima intr-o altercatie. Tanarul Civan se afla in stare grava la spital. In plus, Seniz, sotia lui Agah, nu pierde niciun moment pentru a le face viata si mai grea noilor angajati ai familiei. Toti membrii familiei Yilmaz au de suferit de pe urma rautatii lui Seniz.

Cemre este martora, fara voie, la “confesiunea” pe care Cenk i-o face varului sau, Nedim. Aflat in stare de ebrietate, asa cum era adeseori, fiul cel mare al lui Agah ii dezvaluie lui Nedim cruntul adevar, acela ca el este autorul accidentului pe care acesta l-a suferit cu ani in urma. Cemre nu stie cum sa reactioneze de la momentul aflarii marelui secret al familiei Agah.

Nu ratati un nou episod impresionant din “Nemilosul Istanbul”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D!