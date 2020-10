Seher nu doar ca nu este de acord cu aceasta propunere, dar nu concepe sub nicio forma ca vreuna dintre fiicele ei sa fie “cumparate”.

Ceren, in schimb, viseaza la ziua in care se va casatori cu Cenk, baiatul boierului, cel caruia ii poarta copilul in pantece. Cand Seniz afla de isprava fiului sau, dar mai ales si cand aude “conditiile” pe care i le impune Ceren viitoarei “bunici”, ea cauta o strategie sa rezolve, in stilu-i caracteristic, aceasta problema spinoasa pentru familia Karacay. Ceren este in mare pericol… .

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Intr-un acces de furie, Cenk il ataca, din nou, pe varul sau. Cemre surprinde totul si reuseste sa calmeze lucrurile. Cand Cemre afla chiar de la Cenk, ca el este vinovat pentru accidentul suferit de Nedim, are o reactie neasteptata. Intre Cenk si Cemre se creeaza o legatura puternica, surprinzatoare. Boierul Agah reactioneaza imediat cand afla ca fiul lui l-a atacat pe bietul Nedim. Seniz sare in apararea fiului ei insa decizia pe care o va lua stapanul conacului este clara. Dar, ce se va intampla cand Seher si boierul Agah ii surprind impreuna pe Cemre si Cenk?

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un episod impresionant din “Nemilosul Istanbul”, numai la Kanal D.