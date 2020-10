In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Cemre si Cenk, lovitura soc pentru familiile lor

Cemre sufera pentru ca nu se poate apropia de baiatul bolnav, din cauza restrictiei, in caz contrar, ea urmand sa intre in inchisoare. Prin ceea ce ii va dezvalui tinerei asistente, Seniz incearca sa o intoarca pe fata impotriva lui Nedim. Cemre cauta o varianta pentru a fi din nou alaturi de Nedim, de a-l ingriji si proteja pentru a se insanatosi.

Cenk este bulversat complet de ultimele evenimente petrecute intre familia lui si Yilmaz, si isi reia “vechile” obiceiuri. Seniz, vazand cat de afectat este fiul ei, face tot posibilul pentru ca acesta sa plece departe de tot ceea ce se intampla, mai ales de Cemre, de care tanarul este indragostit, si aranjeaza ca Cenk sa plece din tara. Acesta accepta propunerea mamei insa o va face in felul sau, asa cum Seniz nici nu isi imagineaza.

“Nemilosul Istanbul”, la Kanal D

Seher, care intre timp si-a dat seama ca fiica ei cea mare are dreptate cand face acuzatii grave asupra familiei Karacay, in ceea ce-l priveste pe Nedim, se “aliaza” cu ea … dar in secret. Seher incearca sa ii protejeze acum, din umbra, pe Cemre si Nedim.

Ce se intampla cand Cenk si Cemre decid sa lupte impreuna impotriva familiei Karacay, si ce decizie incredibila vor lua tinerii pentru a-si infrunta destinul, aflati in aceasta seara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod din serialul “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.