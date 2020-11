In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Cemre, veste soc despre Nedim

Ceren nu se poate linisti la gandul ca cel care pe care-l iubeste obsesiv este casatorit cu femeia iubita.

Intamplarea face ca Cemre sa surprinda o discutie extrem de interesata care il viza pe Cenk si in urma acesteia, “bomba” este pe cale sa explodeze intre proaspetii miri.

Seniz este in culmea fericirii de cand a aflat ca Nedim a plecat din tara si este sigura ca, in felul acesta, a scapat de el pentru totdeauna. Mai ramane un singur lucru de rezolvat pentru Seniz, sa scape de copilul pe care Cenk urmeaza sa-l aiba cu Ceren. Cenk o asigura pe mama lui ca va rezolva aceasta ultima problema insa aceasta habar nu are modul in care fiul ei va alege sa faca acest lucru.

Cemre primeste veste de la boierul Agah ca Nedim vrea sa o vada. Tanara merge in locul de intalnire si ceea ce urmeaza sa afle o va soca.

Nu ratati un nou episod plin de emotie din “Nemilosul Istanbul”, in aceasta seara, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.