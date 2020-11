In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”: Cenk recurge la un gest extrem

Momente cumplite se petrec in conacul familiei Karacay, acolo unde terapeutul lui Nedim vine sa “desluseasca” accidentul petrecut, in urma cu 20 de ani, al tanarului care a ramas, in urma nefericitului eveniment, imobilizat in scaunul cu rotile. Reconstituirea evenimentelor, la care participa cu totii, scot la iveala adevarul sinistru al accidentului suferit de Nedim, in copilarie. Agah este in stare de soc cand afla cine se face vinovat de intreaga poveste.

Cenk nu-si poate ierta fapta din trecut, iar Seniz tace malc, neavand curajul sa-si marturiseasca, in fata familiei, influenta negativa pe care a avut-o asupra fiului ei, in toata aceasta poveste cumplita. Cenk recurge la un gest extrem.

Ceren nu sta o clipa si, profitand de intamplarile teribile de la conac, ea cauta sa afle ce ascund marturisirile facute de Nedim terapeutului. Asa reuseste incapatanata fata, care-si doreste cu orice pret sa o “detroneze” pe soacra ei, sa descopere un secret urias care o poate ruina intr-o clipa pe Seniz … .

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.