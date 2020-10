Pe de o parte, Cemre, fiica cea mare a lui Seher, se confrunta cu dragostea obsesiva a lui Cenk, “craiul” familiei Karacay. Tanarul este indragostit iremediabil de frumoasa fata si nu se lasa pana nu obtine ceea ce-si doreste.

De partea cealalta, Seher isi surprinde fiica cea mica, pe Ceren, in camera lui Cenk, fiul cel mare al familiei Karacay. Socata de atitudinea fiicei sale, Seher i-a atitudine. Nici bine nu “o pune la punct” pe mezina familiei, ca femeia afla ca fiul ei, Civan este arestat pentru trafic de stupefiante.

La conacul familiei Karacay se dezlantuie o intreaga nebunie. Boierul Agah este si el suspectat pentru trafic de substante interzise si arestat. In tot acest timp, Seniz profita de ocazie si merge la Nedim pentru a-i da o “lectie”. Sarmanul baiat, abia scapa din mainile femeii. In plus, Seniz afla ca fiica ei, Damla, ar fi cea implicata, cu adevarat, in povestea traficului de stupefiante si refuza sa spuna adevarul. Seniz pune intreaga vina pe seama familiei Yilmaz. Seher si familia ei sunt dati afara din conac.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.