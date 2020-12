In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Nedim afla adevarul despre Oya

In vreme ce Nedim incearca sa isi ceara iertare fata de Cemre, pentru greselile facute, Cenk isi viziteaza mama, acum imobilizata in scaunul cu rotile.

In vreme ce Nedim incearca sa isi ceara iertare fata de Cemre, pentru greselile facute, Cenk isi viziteaza mama, acum imobilizata in scaunul cu rotile. “Discutia” pe care Cenk o are cu mama sa este surprinsa de sora acestuia, Damla.

Tanara afla secretele cele mai adanci tainuite de Cenk si mama lor, in ceea ce-l priveste pe Nedim si este socata sa afle ca Nedim a avut mereu dreptate, atunci cand ii acuza pe cei doi ca l-au chinuit, cu buna stiinta, ani la rand.

Mai mult, in mainile lui Nedim ajung investigatiile facute, in trecut, de Seniz, in ceea ce-o priveste pe terapeuta Oya. Suspicioasa Seniz banuia ca ceva nu este in regula cu implicarea peste masura a femeii in vietile membrilor familiei Karacay si a facut “sapaturi”. Numai ca, secretele pe care le ascunde Oya, ajung chiar la Nedim.

Cine este, de fapt, Oya si ce planuri malefice ascunde tanara aflati in aceasta aseara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.

Cine este Berker Güven, personajul Nedim din “Nemilosul Istanbul”

Berker Güven, tanarul care il interpreteaza spectaculos pe Nedim, nepotul boierului Agah Karacay (interpretat de Fikret Kuskan), se bucura de o cariera in plina ascensiune.

Absolvent al Departamentului de Cinema si Televiziune al Universitatii Bilgi, din Istanbul, actorul Berker Güven s-a facut remarcat initial, pe scena de teatru, prin interpretarea unui rol in piesa „Yen”, pentru care a si fost premiat.

Berker Guven isi continua ascensiunea actoriceasca, la cei 26 de ani ai sai, prin interpretarea unica a personajului Nedim, din “Nemilosul Istanbul”, dupa o serie de roluri pe care le-a avut in productii importante de televiziune, iar unul dintre acestea a fost chiar in serialul “Patria mea esti tu!”, difuzat in trecut, la Kanal D, unde a interpretat rolul tanarului Alex, varul lui Leon, fiul comandantului Filipos.