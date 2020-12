In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Nedim, gest impresionant pentru fratele sau

Mai mult, tanara o avertizeaza pe aceasta ca ea este de acum stapana conacului si ca nu se lasa pana cand nu se va marita cu Cenk. Seniz, in secret, pune la cale planuri de razbunare.

Cenk se confrunta cu o grava problema de sanatate si refuza tratamentul prescris de medic, rinscand sa-si piarda viata. In plus, Cenk nu accepta ca Nedim este fratele sau…

Citeste si: Comuniștii chinezi au împânzit Marea Britanie! Documentul secret zguduie politica - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

“Nemilosul Istanbul”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D

Cemre si Nedim au o intalnire surprinzatoare iar fata decide sa preia fraiele vietii ei. Cemre ii face o marturisire incredibila lui Nedim iar felul in care acesta reactioneaza, la auzul vorbelor fetei, este absolut incredibil. Cine s-ar fi gandit ca decizia pe care o va lua Nedim, in ceea ce priveste viata alaturi de femeia iubita, il vizeaza in mod direct pe fratele sau, Cenk? Citeste si: Dezvaluri ale actritei Mine Tugay, Seniz, din serialul „Nemilosul Istanbul”: „Nici nu ma mai uit in oglinda!”

Nu ratati un episod emotionant din “Nemilosul Istanbul”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D.