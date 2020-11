In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Nedim nu iarta nimic

Nesigura ca va mai castiga “batalia” suprematiei in conac, asa cum isi propusese, odata ce nu va mai face parte din familia Karacay, femeia incearca acum sa “apeleze” la ajutorul copiilor sai pentru a indrepta greseala facuta.

De cand a revenit in conac, Nedim nu este dispus sa mai ierte nimic, si are un singur gand, sa-i faca sa plateasca pe toti cei care l-au sacrificat pentru bunastarea personala. Tanarul inca nu intelege cum a putut Cemre sa il “abandoneze” si sa se casatoreasca chiar cu cel care i-a provocat cumplitul accident in copilarie, Cenk.

Nedim incepe “lupta” si rand pe rand, niciunul nu scapa de furia tanarului. Prima pe lista este Ceren, care primeste o vizita neasteptata din partea sotului ei. La finalul intalnirii dintre cei doi soti, o veste soc, primita de la Nedim, nu-i da pace viitoarei mamici.

