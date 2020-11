In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Nedim, revenire in forta

Cemre este in stare de soc de cand l-a vazut pe Nedim si-a revenit. Nici Cemre si nici altcineva din familia Karacay nu se asteptau ca tanarul invalid sa se insanatoseasca. Numai ca aparitia lui Nedim la conacul Karacay a dat multe planuri peste cap, in special cele ale maleficei Seniz. Bulversata complet de aparitia lui Nedim, femeia <da din colt in colt>, de teama sa nu ii fie dejucate planurile.

Agah decide ca nepotul sau sa se intoarca delfinitiv in conac, iar acest aspect complica mai mult lucrurile. Nedim hotaraste, in mod straniu, sa locuiasca tot in camera in care a indurate atat de multe suferinte, ani la rand, cand era imobilizat in scaunul cu rotile. Nimeni nu intelege alegerea tanarului, mai ales ca i se oferise un alt spatiu din conac, mult mai mare si mai frumos.

Cand Ceren aude ca sotul ei s-a reintors “pe picioare” la conac, ea cauta o cale sa fie reprimita acolo. Nedim promite sa nu se lase folosit de niciuna dintre persoanele care i-au distrus viata.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.