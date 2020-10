Femeia afla ca la mijloc este “mana” lui Agah Karacay, un om foarte instarit, pe care il cunoaste de ceva vreme, si merge imediat sa repare lucrurile.

Spre marea ei surprindere, Seher afla ca soacra ei este cea care s-a inteles cu Agah ca una dintre fiicele ei sa devina nora familiei Karacay. Chiar si asa, Seher il infrunta intr-un mod uluitor pe Agah, insa barbatul ignora averismentul dat de aceasta, acela de a-i lasa familia in pace.

Pentru Seher “loviturile” nu se opresc aici. De data aceasta, Ceren, mezina familiei refuza cu indarjite sa paraseasca familia Karacay, si implora sa ramana alaturi de acestia. Dar Seher este de neclintit. Femeia ia decizia fulger de a se intoarce in orasul natal din care tocmai plecasera. Ceren, Cemre si Civan, cei trei copii ai lui Seher, sunt uluiti de intreaga tevatura.

In miez de noapte familia Yilmaz face cale intoarsa catre Antakya. Cand afla intentiile lui Seher, Agah nu sta cu mainile in san. Barbatul are un plan menit sa isi tina familia Yilmaz aproape, insa modalitatea prin care o va face ii va aduce mari probleme lui Seher.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod plin de emotie si suspans, din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.