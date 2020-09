Sahika nu renunta la strategiile ei pentru a-si atinge telul. Ea “loveste” in tot ce-i sta in cale pentru a reusi, indiferent de pret iar acum ii pregateste o mare “surpriza” chiar lui Ender, noua ei partenera de afaceri.

Yigit este prins in razboiul tacit al celor doua femei. Kaya este socat cand afla pana unde duce rautatea surorii sale insa, de comun acord cu Ender, decide sa i-a masuri in secret, in acest sens. Nici Yildiz nu scapa usor de “replica” Sahikai atunci cand frumoasa sotie a lui Halit o acuza pe aceasta ca ar fi planuit intalnirea Fadir.

Pentru Ender problemele nu se opresc aici. Halit ii declara “razboi deschis” fostei sotii. Ceea ce nu stie Halit este ca Fadir isi va atrage un nou partener – cheie. Razboiul pentru suprematia imperiului de afaceri Argun este departe de a se incheia.