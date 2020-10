Barbatul este convins ca daca Sahika va afla ca Halit isi revine, ea va face tot ce-i sta in putinta pentru a impiedica acest lucru. Intre timp, Halit continua sa lucreze ca asistent, in slujba frumoasei Sahika, totul pentru a nu-i da nimic de banuit ambitioasei afaceriste.

Ender, Yildiz si Kaya “tuna si fulgera” cand afla ca Halit a devenit asistentul celei care odinioara ii era partenera. Mai mut, Sahika nu a pierdut momentul de a-si injosi fostul iubit in fata intregii familii, iar cei mai afectati sunt copiii barbatului. Nimic insa, nu o opreste pe Sahika in atingerea scopului suprem, acela de a detine, in intregime, imperiul de afaceri Argun. Rautatea femeii este fara margini si vrea sa elimine orice persoana care i-ar putea strica planurile. Crezand ca Sahika vrea sa o ajute intr-o situatie dificila, Ender ajunge in pericol de moarte.

