Halit “musca” momeala pe care Leyla i-o arunca si este convins ca aceasta ii este loiala in totalitate. Farmecul frumoasei Leyla il induce in eroare iar afaceristul nu banuieste nimic in ceea ce priveste pericolul iminent ce il asteapta, frumoasa fata formand deja o alianta cu Fadir si Sahika.

Yildiz si Ender isi bat capul sa inteleaga cum anume reuseste Leyla sa il joace pe degete pe Halit si, cum nu cred ca tanara poate face singura asta, ele fac cercetari. Ender, pe de o parte, incearca sa-l iscodesca pe Fadir, iar Yidiz chiar pe Halit. In plus, cea din urma va lua o decizie care il va nelinisti pe sotul ei. Situatia devine incerta pentru Yildiz, in ceea ce priveste demersurile sale, atunci cand afla ca in toate este implicat Fadir.

Halit are mari probleme la firma. Acesta afla ca are o mare datorie de acoperit, din trecut. Cum firma lui Halit este intr-o situatie incerta, afaceristul trebuie sa rezolve imediat aceasta problema acuta. Dincolo de toate situatiile dificile prin care trece, atat cu familia cat si la serviciu, gandul la o singura persoana nu ii da pace lui Halit: Leyla…

