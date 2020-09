Afaceristul se lasa purtat de sentimentele pe care le nutreste pentru frumoasa fata si nu banuieste ca ceva rau urmeaza sa i se intample. Yildiz este suparata ca nu a reusit sa se angajeze si, totodata, isi supravegheaza atent sotul pe care inca il banuieste ca ar avea o idila cu Leyla.

Ender, in schimb, este pe “cai mari”. Desi o deranjeaza teribil ca Sahika a reintrat in viata ei, de cand Kaya si-a aratat compasiunea fata de sora lui, ambitioasa Ender da semne ca il place cu adevarat pe sotul ei. Kaya si Ender sunt din ce in ce mai apropiati. Mai mult, cand nici nu spera, Ender are parte de un gest incredibil din partea fiului ei Yigit si a sotului ei.

Cand Sahika afla de relatia tot mai puternica dintre cei doi soti, decide sa ia “masuri”. In paralel, Sahika tine “calda” relatia dintre Leyla si Halit, instrumentand din umbra ca apropierea dintre cei doi sa fie definitiva. Ce se va intampla insa, cand Halit afla ca Fadir stie despre idila cu Leyla? Fadir ameninta ca ii spune totul lui Yildiz …