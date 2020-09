Initiativa lui Yildiz de a “colabora” cu Fadir, pentru a-l ajuta sa distruga singura proba care i-ar fi putut ruina acestuia viitorul, ii asigura, in schimb, sotului ei, iminentul declin. Halit nu banuieste nimic despre tradarea sotiei sale si este sigur ca Ender este cea care i-a furat dovada incriminatoare care l-ar fi distrus pe dusmanul sau.

Ceea ce nu stie Fadir este faptul ca Yildiz si-a pastrat, pentru “siguranta”, dovada care il poate ruina pe afacerist.

Sahika devine suspicioasa in ceea ce priveste armonia dintre fratele ei si Ender. Ambitioasa Sahika incearca sa afle ce anume ii “leaga” atat de bine pe cei doi soti, care se inteleg de minune, insa raspunsul pe care-l primeste nu este cel pe care-l astepta. In plus, Kaya ii da o veste care o nelinisteste peste masura pe sora lui.

Ender pune la cale un plan menit sa le dea o lectie de “putere” Sahikai si lui Yildiz insa, din fericire pentru ea, in cursa pica si un al treilea rival, Halit.