Yildiz si Ender intra in panica atunci cand Leyla se intoarce la firma Argun. Mai mult, cele doua se tem ca frumoasa si proaspata angajata a firmei le-ar deconspira planurile in fata lui Halit. Nimeni nu banuieste insa, alianta dintre Leyla si Sahika, si mai ales ce pun la cale cele doua. Yildiz nu se da batuta si, impreuna cu Ender, ele pregatesc alt plan pentru a o scoate pe Leyla definitiv din viata lui Halit.

Sahika e constienta ca fara fratele ei e pierduta, si incearca sa-i recastige increderea. Ambitioasa femeie pune la cale un “scenariu” demn de Oscar pentru a-si impresiona fratele.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, devastată! A luat sau nu coronavirus? „Mă ustură gâtul...” - evz.ro

Mai mult, Sahika mentine strans legatura cu Leyla pentru a continua “asaltul” asupra lui Halit dar si asupra celor doua rivale, Ender si Yildiz. In mod miraculous, dupa ultimele “esecuri” in afaceri, Sahika reuseste sa creeze o noua alianta imbatabila si surprinzatoare, in acelasi timp…