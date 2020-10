Yildiz este luata prin surprindere de propunerea lui Fadir, aceea de a se casatori cu el. Proaspat divortata, lui Yildiz nu-i sta mintea la o noua casnicie, insa nici nu respinge cu desavarsire propunerea barbatului. In plus, Yildiz este fericita ca isi poate incepe cariera in televiziune, asa cum i-a promis Fadir.

„Pretul fericirii”: Yildiz ii da <lovitura de gratie> lui Halit

Ender este “convocata” de asociatul ei pentru a-l ajuta sa o cucereasca pe Yildiz, astfel ca nunta pe care si-o doreste barbatul atat de mult, sa aiba loc cat mai repede. Ender reuseste sa puna la cale un plan incredibil, care o vizeaza pe Yildiz, si astfel toata lumea va avea de castigat.

Si pentru Halit vestile socante se tin lant. Dupa ce Leyla l-a anuntat ca este insarcinata, Halit nu mai stie cum sa sa reactioneze. Afaceristul este bulversat complet si nu banuieste ca tanara il minte. Leyla continua sa puna la cale alt plan, impreuna cu Sahika, pentru a-l atrage definitiv pe Halit de partea ei.

Cand se astepta mai putin, Yildiz le intalneste pe Leyla si Sahika. Cea din urma, ca sa distruga definitiv orice sansa ca Yildiz sa se mai impace cu Halit, ii spune acesteia despre “sarcina” frumoasei Leyla. Fara sa stea pe ganduri, Yildiz va lua o decizie neasteptata, dar si socanta, in acelasi timp. Yildiz ii da lovitura de gratie fostului sot …