Imediat dupa ce-si revine, Halit isi aminteste de “vizita” la spital a lui Nadir, un vechi “prieten” al sau, si banuieste ca acesta este cel care a incercat sa-i ucida familia. In fapt, Halit se teme ca Nadir, care a primit sentinta pe viata in urma cu multi ani, in vremea cand cei doi barbati erau parteneri de afaceri, s-a intors ca sa se razbune. In schimb, Ender si Yildiz sunt convinse ca la mijloc este “mana” maleficei Sahika, cea care a si plecat, din oras, in mod misterios.

In vreme ce familia Argun se confrunta cu gasirea celui care a incercat sa-i ucida, Ender merge mai departe si incearca sa recastige increderea lui Yigit, fiul pe care il are din relatia cu Kaya. Ender continua, insa, “atacul” in ceea ce-l priveste pe Halit si o atentioneaza pe Yildiz, care a decis sa amane, deocamdata divortul de afacerist, ca acesta se afla in pragul falimentului.

Halit devine suspicios in ceea ce priveste investitorul propus de Sahika si incepe cercetarile. Halit este socat cand afla cine este, de fapt, noul investitor al imperiului Argun si, mai ales, cine este partenera acestuia de afaceri. Pentru Halit se anunta zile de cosmar…