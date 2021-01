In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Mehdi, in compania altei femei

In vreme ce Zeynep se bucura de noua locuinta in care s-a mutat cu familia, Mehdi cauta sa <rezolve> problemele aparute in urma divortului. Acum, ca Zeynep si Mehdi s-au despartit, Benal este decisa sa nu renunte la acesta, si inca mai incearca sa-l recucereasca pe fostul iubit. In plus, si Mujgan il indeamna pe fratele ei sa se insoare cu Benal.

Zeynep primeste o veste incredibila de la Baris, seful ei, dar care este si avocatul care se ocupa de divortul mamei Nermin. Zeynep ii cere lui Baris sa ii permita sa-l ajute in rezolvarea divortului mamei sale.

Intamplarea face ca Zeynep sa-l revada pe Mehdi insa, de data aceasta, in compania unei alte femei fermecatoare…

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.