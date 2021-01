In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Mehdi, pe „urmele” lui Zeynep

Frumoasa fata crede ca fostul sot inca incearca sa ii controleze viata, si acest lucru o deranjeaza peste masura. Zeynep ii cere lui Mehdi sa stea <departe> de ea. Pe de alta parte, Nermin incearca sa <aprofundeze> relatia cu Baris. Barbatul insa are alte planuri…

Cemile incearca sa ii fie alaturi surorii ei mai mari, mai ales in aceasta perioada in care Mujgan a ramas sa locuiasca in casa doar cu fratele ei.

Cemile o compatimeste pe Mujgan, care a sa renunte la iubirea vietii ei, Burhan, pentru ca familia ei sa traiasca linistita. Pe de alta parte, pentru Mujgan, nimic nu primeaza, in afara de Mehdi si este dispusa sa renunte la tot pentru fratele ei.

Burhan inca spera ca el si femeia de care este indragostit de ani buni sa fie impreuna…

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.