In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Mehdi, victima razbunarii lui Burhan

Mehdi inca sufera dupa divortul de Zeynep, femeia pe care o iubeste cu toata fiinta lui. Barbatul nu reuseste, spre marea lui dezamagire, sa schimbe nici atitudinea ostila a surorii sale, Mujgan, cea din pricina careia au avut de suferit toti cei familie. Mujgan s-a trezit, <deodata> ca nu mai are niciun sprijin din partea celor dragi.

Burhan incearca pentru ultima data o impacare cu Mujgan, insa Mehdi intervine. Cel din urma nu concepe, sub nicio forma, ca sora lui sa aiba de-a face cu fiul celui care le-a ucis tatal, iar de aici pana la o altercatie in toata regula este doar un pas. Mehdi ajunge, din nou, victima razbunarii lui Burhan. In mod surprinzator, Zeynep ii este alaturi fostului sot.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.