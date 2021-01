In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului” Momente tensionate intre Zeynep si Mehdi

Mehdi incearca sa-si linisteasca familia ca, desi trece prin momente grele, despartirea de Zeynep, vor fi cu totii bine. Mehdi isi asigura familia ca va continua sa aiba grija, ca pana acum, de toti cei din casa.

Zeynep, in schimb, petrece tot mai mult timp cu colegii de la serviciu. Zeynep si Baris, seful frumoasei fete, par sa se inteleaga de minune iar barbatul ii promite lui Zeynep ca o va ajuta pe Nermin, mama adoptiva, sa lupte in instanta impotriva fostului sot, pentru a-si recapata averea. Mai mult, Baris o ajuta pe Zeynep sa-si inchirieze o casa, iar cand Mehdi afla, lucrurile se precipita. Situatia este tensionata si in ziua procesului, atunci cand

Zeynep si Mehdi ajung in fata judecatorului, pentru divort.

Nu ratati un nou episod din “Prizoniera destinului”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D.