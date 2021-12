In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Zeynep, decizie-soc

Motivele de ingrijorare persista in familia Karaca, atat timp cat Mehdi inca se afla in inchisoare. Nuh face mari eforturi pentru a o ajuta pe Zeynep sa duca investigatia la bun sfarsit, si astfel sa poata demonstra in instanta ca Mehdi este nevinovat.

Pe de alta parte, Nuh se teme ca vor ramane fara ajutorul lui Zeynep, aceasta fiind <detasata> cu serviciul la Sofia, in Bulgaria.

Intamplarea face ca Baris sa afle, chiar cu o zi inainte de plecarea lui Zeynep, despre faptul ca tanara il reprezinta, in instanta, pe fostul sot.

Baris ia masuri imediat si vrea sa o intalneasca pe Zeynep fata in fata, pentru a-i spune, chiar ea, adevarul. Intalnirea dintre cei doi este presarata cu momente extrem de tensionate, in urma carora Zeynep va lua o hotarare socanta.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.