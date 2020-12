In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Zeynep se teme sa nu-l piarda pe Mehdi

De cand s-a mutat impreuna cu Faruk, Emine este in culmea fericirii. Are tot ce-si doreste la indemana, traieste in lumea buna si poarta cele mai scumpe tinute. Faruk, in schimb, are un plan ascuns pe care Emine nici nu-l banuieste.

Nermin, mama adoptiva a lui Zeynep, este la capatul puterilor. Femeia o duce tot mai rau dupa despartirea de sotul ei si se teme, in acelasi timp, ca fiica ei sa nu afle adevarul.

Citeste si: EVZ.TV. „Dosare de presă”. Mircea Diaconu. Actorul si contemporanii - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Nici cuplul Mehdi – Zeynep nu o duc prea bine. Acestia se confrunta cu probleme serioase din cauza lui Benal. Tinerii insuratei i-au permis sa stea, viitoarei mamici, in casa lor, pentru ca femeia se teme de fostul ei sot. Ceea ce nu stie Mehdi este ca sotia lui se simte <amenintata>. Zeynep nu se simte deloc confortabil stand cu Benal sub acelasi acoperis, si ii este teama sa nu-l <piarda> pe Mehdi, in detrimentul acesteia. Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.