In aceasta seara, de la ora 20:00, in ultimul episod din “Hercai”, o poveste cu final neasteptat

Iata ca povestea de iubire, atat de greu incercata, dintre Reyyan si Miran, se apropie de final. Deznodamantul povestii de dragoste, dintre Reyyan si Miran, dar si de viata, a indragitelor personaje din serialul “Hercai”, il vom afla in aceasta seara, urmarind un ultim episod emotionant si plin de suspans al indragitei productii.

Dupa toate evenimentele tragice petrecute in ultimul timp, in familia Sadoglu, Cihan are o atitudine surprinzatoare fata de Azize, aka Ayse, femeia care timp indelungat a complicat vietile membrilor familiei Sadoglu.

Insa, odata cu pierderea fiului ei, Hazar, femeia a redevenit cea de care batranul Nasuh, tatal lui Cihan si Hazar, s-a indragostit in tinerete. Manat de sentimente noi, pline de speranta, intr-un viitor mai bun pentru intreaga sa familie, Cihan ii va face o propunere de nerefuzat lui Azize, iar intreaga familie Sadoglu va primi cu emotie .

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, ultimul episod din “Hercai”, la Kanal D.

In plus, Nasuh, indragostit in continuare de cea care i-a furat inima in tinerete, Ayse, va face un pas important in relatia cu aceasta, spre surprinderea intregii familii.

De departe, cei mai optimisti si plini de speranta intr-o viata armonioasa sunt cuplu Reyyan si Miran care, desi au infruntat multe primejdii si suferinte de-a lungul timpului, nu si-au pierdut speranta intr-un viitor asa cum si-l doresc, linistit si fericit.

Cei doi tineri vor decide ca familia lor trebuie sa fie mai puternica, astfel ca vor lua o decizie care va aduce bucurie in sufletele lor, dar ale celor din jur. Reyyan si Miran nu se opresc aici cu si vor mai face un pas important, care ii va ajuta sa-si indeplineasca visul atat de mult dorit, o viata linistita alaturi de o familie fericita.

