In aceasta seara, de la ora 20:00, miza uriasa la jocul de recompensa! Jason Derulo, concert pentru echipa invingatoare!

O noua batalie epica s-a consumat aseara la “Survivor Romania”, Faimosii au evoluat extraordinar si de aceasta data pe traseu si si-au invins competitorii cu scorul de 10-5, castigand astfel cel de-al doilea joc de imunitate al saptamanii.

A urmat un Consiliu apasator, in care Albastrii au recunoscut ca se confrunta cu o serie de probleme. In urma voturilor din Consiliu, Albert si Maria vor intra la judecata publicului, alaturi de Marius, nominalizat in primul Consiliu al saptamanii. In aceasta seara, un razboinic va pleca acasa, dar inainte de aceasta eliminare Faimosii si Razboinicii au de disputat un joc de recompensa iesit din comun, cu o miza uriasa.

“ Echipa care castiga jocul de astazi primeste drept recompensa participarea la concertul lui Jason Derulo!”, a anuntat Daniel Pavel, prezentatorul “Survivor Romania”, in strigatele de bucurie ale celor doua echipe.

Jason Derulo, artistul care a incins imaginatia fanilor din intreaga lume cu hituri precum “Savage love”, “Swalla”, “In my head”, “Tip toe” va fi, asadar, miza pentru care se vor lupta cele doua echipe, in aceasta seara, pe traseul din Republica Dominicana.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Editia “Survivor Romania” de aseara a plasat Kanal D pe primul loc in audiente pe toate targeturile monitorizate, cu 10,6% Rating si 23,3% cota de piata, pe targetul National, 8,0% Rating si 23,3% cota de piata, pe Comercial, si 8,7% Rating si 20,3% cota de piata, in ceea ce priveste publicul de la orase.

Aproape doua milioane de telespectatori (1.870.000) au urmarit, aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii show-ului, competitia dramatica dintre Faimosi si Razboinici. Minutul de aur, inregistrat la 21:54 a tinut in fata micilor ecrane 2.533.000 de fani ai productiei.