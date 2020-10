Mai hotarate sa prinda un loc in Marea Finala si, in acelasi timp, o sansa la marele titlul de Cea mai stilata femeie din Romania, concurentele sunt gata sa demonstreze, si de aceasta data, ca isi merita locul in competitia stilului.

Alexandra Ungureanu pare ca a iesit din zona de confort si vine astazi, in fata juratilor si a publicului, cu o tinuta inedita, si un vibe molipsitor. Intr-o forma de invidiat, concurenta paseste la defilare.

“(…)Mie imi plac second hand-urile si magazinele vintage. Asa ca ma duc la un magazin second hand sa imi caut … iubirea. N-am gasit decat o curelusa si o geaca din piele vintage, iar cand am iesit de acolo, m-a ochit un domn care m-a invitat la o inghetata …”, suna povestea concurentei.

In mod neasteptat, colegele de competitie ale Alexandrei au reactionat rapid, manifestand pareri pro si contra, in ceea ce priveste “schimbarea” colegei lor. Ajunsa in fata juratilor, Alexandra Ungureanu a avut parte de surprize. Daca tinuta concurentei este pe gustul unuia dintre jurati, iata ca ceilalti doi au pareri complet diferite vis-à-vis de outfitul ales de aceasta.

Cum a fost apreciat noul look al Alexandrei Ungureanu si care dintre concurente a reusit sa stranga numarul maxim de calificative din partea juratilor, aflati in aceasta seara, de la ora 23:00, intr-o noua editie “Bravo, ai stil! Celebrities”, prezentata de Ilinca Vandici, la Kanal D.