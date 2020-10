Jurații Bravo, ai stil! Celebrities

De la o editie la alta, competitia stilului devine tot mai puternica, iar concurentele lupta cu toate fortele sa demonstreze, atat juratilor dar si publicului ca merita sa castige titlul de Cea mai stilata celebritate din Romania.

Cu o seara inainte de editia de sambata, concurentele sunt pline de energie si gata sa demonstreze ca stilul abordat de acestea li se potriveste manusa. Emy Alupei, proaspat intrata in competitie, vine in aceasta seara, in fata juratilor si a telespectatorilor, cu o poveste indraznata, dar si un outfit pe masura.

“Eu sunt in zodia Pesti si m–am gandit sa merg la Cazino, in Las Vegas, sa joc la ruleta cu ei, cu baietii <rai>, si sa le iau banii…tuturor. Vreau sa arat ca si fetele pot!”, spune concurenta.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

In fata juratilor, Emy si-a mentinut atitudinea curajoasa pe care a manifestat-o inca de cand a intrat in competitie, acestia avand cuvinte de apreciere la adresa acesteia, remarcand si discutand pe marginea acestui subiect, in editia din aceasta seara a emisiunii.

Ce anume au remarcat si apreciat, deopotriva juratii, la concurenta Emy, de cand a intrat tanara in competitia stilului, si daca a reusit aceasta sa se ridice la exigentele stilistice ale acestora, dar si a publicului, aflam in aceasta seara, de la ora 23:00, intr-o noua editie a emisiunii, “Bravo, ai stil! Celebrities”, prezentata de Ilinca Vandici, numai la Kanal D.