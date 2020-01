Tanara sufera foarte mult dupa pierderea bunicului ei, dar este si ingrijorata, in acelasi timp. Incercand sa-i aline suferinta, Aurica isi consoleaza prietena, iar din vorba-n vorba, afla ca Maria a primit o mostenire considerabila.

„Stii care-i visul meu, Aurica? Sa plec in Tenerife! Daca vindeam pamantul ramas de la bunicul, cei 6000 m², puteam sa plec si eu in vacanta”, spune, printre suspine, Maria.

Se pare ca mostenirea aceasta a picat „la fix” nu doar pentru Maria, dar si pentru sotul ei, care avea mari datorii in sat. La „masa plangerii”, Mitica, Cornel si Ion se tin de glume.

”Mos Ionel i-a lasat Mariei pamantul asta, dar o parte e si a mea acolo, nu? Doar sunt sotul ei! Puteti sa-mi spuneti ”cel mai bogat om din sat”. Asta nu-i noroc, aici a fost mana lui Dumnezeu!”, le transmite Ion consatenilor lui.

Si cum nimic nu se intampla in sat fara implicarea preotului Vasile si a primarului Spagoveanu, acestia se gandesc cum sa scoata profit de pe urma mostenirii Mariei. In plus, tanara afla despre planurile sotului ei, care vizeaza mostenirea, iar lucrurile se complica.

Daca se va indeplini dorinta Mariei, si cum profita primarul din Gaurenii de Jos de pe urma mostenirii tinerei, aflati in aceasta seara, imediat dupa ”Survivor”, intr-un nou episod din serialul de comedie ”Moldovenii”.